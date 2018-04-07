На Папастатопулоса появился еще один претендент из АПЛ

Теги арсенал лондонборуссия дортмундсократис папастатопулос

На Папастатопулоса появился еще один претендент из АПЛ

Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос может перебраться в АПЛ.

Как сообщает The Sun, в услугах футболиста заинтересован "Арсенал". Ориентировочная сумма трансфера равняется 22 миллионам евро.

Отметим, что соглашение игрока с немецким клубом истекает летом 2019 года.

Читайте также: Папастатопулос привлёк внимание топ-клуба АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов