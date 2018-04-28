На "Пепинерос" с мыслями о "Баварии": "Реал" на своем поле принимает "Леганес"

"Реал" Мадрид – "Леганес"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Пуэнтедеуме)

В одном из матчей субботней программы 35-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" примет на своем поле "Леганес". Этой встречей Зинедин Зидан наверняка пожертвует, чтобы добыть путевку в финал Лиги чемпионов. В том смысле, что задачи выиграть любой ценой не будет. Об этом можно судить из того факта, что в матче не сыграет Криштиану Роналду. Но наверняка португалец будет не единственным игроком основы, который пропустит встречу с "Пепинерос".

"Реал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, на четыре очка отставая от земляков из "Атлетико" и имея при этом игру в запасе. В последнем матче чемпионата "сливочные" не смогли переиграть на своем поле "Атлетик" – встреча завершилась вничью 1:1. Причем Королевский клуб проигрывал по ходу матча, но отыгрался на 87-й минуте благодаря голу Криштиану Роналду. Подопечные Зинедина Зидана не проигрывают в Ла Лиге семь матчей подряд, выиграв пять из них. На своем поле он также не проиграл ни одного из семи предыдущих поединков, одержав пять побед, и дважды сыграв вничью. Причем в каждом победном матче подопечным Зинедина Зидана удавалось забить минимум три гола.

В минувшую среду "Реал" обыграл "Баварию" в полуфинале Лиги чемпионов и очень близок к тому, чтобы в третий раз кряду выйти в главный матч сильнейшего еврокубка континента. Уже во вторник "сливочным" предстоит сыграть ответную встречу, и, конечно, все мысли игроков Королевского клуба связаны с битвой против мюнхенцев.

"Леганес" перед этой встречей располагается на 15-м месте, набрав 40 очков в турнирной таблице. Основной цели, поставленной на сезон, "Пепинерос" уже достигли, обеспечив себе двенадцатиочковый отрыв от зоны вылета за четыре тура до финиша. Это означает, что команда Асьера Гаритано может комфортно себя чувствовать на финише чемпионата.

За пять последних туров "Леганес" одержал всего одну победу, потерпев три поражения. Кстати, ничья с Депортиво (0:0) в прошлом туре Ла Лиги стала для "Пепинерос" первой за девять последних игровых дней. Интересен и другой факт: в то время, как самым популярным ничейным счетом является 1:1, ни один из семи матчей "Леганеса", завершившихся вничью, не заканчивался с таким счетом – шесть раз он играл 0:0 и один раз 2:2. На выезде команда Асьера Гаритано проиграла пять последних матчей с общим счетом 2:14.

Отметим, что в матче первого круга "Реал" одержал победу со счетом 3:1.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Леганеса":

В Ла Лиге "Леганес" пропускает от "Реала" минимум три мяча

На выезде "Пепинерос" не могут выиграть 7 матчей кряду

Беспроигрышная домашняя серия "сливочных" составляет 7 матчей

В текущем сезоне "Леганес" выбил "Реал" из Кубка Испании

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Касилья – Хакими, Вальехо, Рамос, Эрнандес, Себальос, Льоренте, Ковачич, Асенсио, Бэйл, Бензема.

"Леганес": Куэльяр – Сальдуа, Бустинза, Сиовас, Рико, Габриэл, Р.Перес, Эрасо, О.Рамос, Эль-Жар, Амрабат.

Прогноз на матч "Реал" – "Леганес":

"Реал", сыгравший энергозатратный еврокубковый поединок, вряд ли станет действовать на пределе своих возможностей. Королевский клуб обладает достаточной глубиной состава для проведения качественной ротации, но сыгранности резервным футболистам может не хватить. В тоже время чемпион Испании должен стать хорошим раздражителем для "Пепинерос", которые могут поиграть в футбол на "Сантьяго Бернабеу" в свое удовольствие.

Букмекеры уверены в победе "Реала". На успех "сливочных" коэффициент прогнозируемо небольшой – 1.30 баллов. Ничейный исход (коэффициент 6.15) в этом поединке ставится под большое сомнение, не говоря уже о победе "Леганеса" (коэффициент 9.00 и выше).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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