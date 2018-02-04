На "перестройку" защитной линии "Манчестер Сити" Гвардиола потратил почти 250 миллионов евро

На "перестройку" защитной линии своей команды главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в текущем сезоне потратил почти 250 миллионов евро.

Так, за время своей работы на Туманном Альбионе наставник "горожан" подписал голкипера Эдерсона (40 миллионов евро) и защитников Данило (30 миллионов евро), Кайла Уокера (51 миллион евро), Эмерика Ляпорта (65 миллионов евро) и Бенжамена Менди (57 миллионов евро).

Напомним, игроки "Манчестер Сити" получили четыре дня выходных. | soccernews.ru