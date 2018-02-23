На переводчика Карреры напали фанаты "Атлетика"

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На переводчика Карреры напали фанаты "Атлетика"

Артём Фетисов, переводчик главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, подвергся нападению со стороны фанатов "Атлетика".

"Ремнём все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты!" - написал Фетисов в своём инстаграме, прикрепив фотографию полученной раны.

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