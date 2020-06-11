На первый матч РПЛ после паузы "Крылья Советов" - "Ахмат" будет допущено 10% зрителей

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На первый матч РПЛ после паузы "Крылья Советов" - "Ахмат" будет допущено 10% зрителей

На матч 23-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Ахмат" допустят 10% зрителей.

Таким образом, на встречу в Самаре смогут прийти 4231 человек - это десять процентов от вместимости стадиона.

Встреча пройдет без приезжих болельщиков. Все зрители должны быть обеспечены масками и перчатками. Всем пришедшим измерят температуру.

Встреча состоится 19 июня, начало - в 19:00 (мск).

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