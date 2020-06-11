На первый матч РПЛ после паузы "Крылья Советов" - "Ахмат" будет допущено 10% зрителей
На матч 23-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Ахмат" допустят 10% зрителей.
Таким образом, на встречу в Самаре смогут прийти 4231 человек - это десять процентов от вместимости стадиона.
Встреча пройдет без приезжих болельщиков. Все зрители должны быть обеспечены масками и перчатками. Всем пришедшим измерят температуру.
Встреча состоится 19 июня, начало - в 19:00 (мск).
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|Команда
|М
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|1
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|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
|22
|20