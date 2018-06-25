На первый-второй рассчитайся: Россия против Уругвая в битве за первое место в группе

Уругвай – Россия

Стадион: "Самара-Арена" (Самара, Россия)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Маланг Дьедиу (Сенегал)

В понедельник, 25 июня, стартует четырехдневный марафон в рамках заключительного тура групповой стадии чемпионата мира 2018 года. По его итогам будут определены 16 сборных, которые продолжат борьбу за главный трофей планеты. Первыми игры в группе завершат участники квартета "А", где уже определены команды, вышедшие в 1/8 финала. Россия и Уругвай обеспечили себе место в плей-офф, а в очном противостоянии будут выяснять судьбу первого места в группе. Так как у команды Станислава Черчесова лучшие показатели в таблице, россиянам достаточно сыграть вничью, чтобы стать победителем квартета.

На фоне всех 32 сборных, участвующих в финальной части чемпионата мира, хозяева мундиаля пока смотрятся увереннее всех и первыми гарантировали себе участие в 1/8 финала. Выход из группового раунда стал первым в истории современной России. Защита, которую критиковали на протяжении последних двух лет, сработала на отлично, а Игорь Акинфеев установил новый рекорд по количеству "сухих" минут за сборную на чемпионатах мира, побив достижение Руслана Нигматуллина (теперь – 193 минуты). Заставил замолчать всех скептиков и Артем Дзюба, помимо двух голов он стал лидером мундиаля по ведению единоборств (Артем 55 раз вступал в отбор с египтянами и выиграл сразу 23 единоборства).

В игре со сборной Уругвая будет определяться не только судьба первого места в группе, но и то, с кем сборные будут играть в стадии плей-офф. В группе "В" вторыми пока идут португальцы, уступающие испанцам лишь за счет дополнительных показателей. Также второе место в группе "В" может занять сборная Ирана, которая выйдет на победителя группы "А", если обыграет сборную Португалии. Кроме этого иранцы смогут выйти из группы при ничейном исходе, если испанцы проиграют марокканцам с разницей в 2 и более мячей.

Сборная Уругвая серьезно потрудилась в первом туре, чтобы заработать три очка. Египет не давал звездному нападению уругвайцев практически никаких шансов, да и у Луиса Суареса откровенно не шла игра. Спас команду Оскара Табареса угловой на последней минуте матча, который уругвайцы успешно превратили в гол. Во втором поединке группы "чарруа" не испытали вообще никаких проблем, легко переиграв Саудовскую Аравию. Усилиями Луиса Суареса Уругвай открыл счет в середине первого тайма, но громить соперника не стал. Несколько отчаянных забегов Саудовской Аравии закончились опасными моментами, но во втором тайме подопечные Табареса полностью отвели игру от своих ворот, не позволив сопернику создать ни единого момента.

Так или иначе, отдавать первое место в группе хозяевам в сборной Уругвая никто не собирается. Пускай встреча последнего тура мало что решает, но выиграть группу и получить менее сильного соперника в 1/8 финала "чарруа" было бы очень кстати. На прошлом мундиале команда Оскара Табареса вылетела как раз в 1/8. Наверняка уругвайцы планируют, как минимум, превзойти этот показатель.

Интересные факты противостояния сборных Уругвая и России:

Команды однажды уже играли в России – в 2012 году в рамках товарищеской встречи. На "РЖД-Арене" была зафиксирована ничья 1:1

Победная серия сборной Уругвая с общим счетом 8:0 длится 5 игр

В последних трех матчах сборная России забила 9 мячей

В 10 крайних встречах Уругвай потерпел одно поражение

Россия в десяти последних поединках не забила только Аргентине и Бразилии

Полузащитник россиян Денис Черышев входит в квартет лучших бомбардиров чемпионата

Ориентировочные составы на игру:

Уругвай: Муслера – Варела, Хименес, Годин, Касерес, Весино, Бентанкур, Санчес, Родригес, Суарес, Кавани.

Россия: Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Зобнин, Газинский, Головин, Черышев, Самедов, Дзюба.

Прогноз на матч Уругвай – Россия:

Сборная Уругвая могла бы считаться фаворитом встречи, если бы не два "но" – Россия играет дома и Россия находится в фантастической форме. Под рев родных трибун у команды Станислава Черчесова открывается третьей дыхание, команда прекрасно готова физически, но что более важно – имеет четкое представление, как ей действовать против конкретного соперника. Сборную Уругвая изучали россияне целых полгода, а мундиаль уже показал, что с этим соперником можно играть в футбол и добиваться результата. Однако, такого яркого футбола, какой был в матчах с Саудовской Аравией и Египтом, ждать от россиян не стоит, все-таки соперник совсем другого уровня. К тому же, ничья будет для России вполне приемлемым результатом с турнирной точки зрения, поэтому бежать изо всех сил вперед без необходимости россияне не будут.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам турнира, за победу которых предлагают средний коэффициент 2.66 баллов, в то же время успех "чарруа" оценивается примерно в 3.10 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.05 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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