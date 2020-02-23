На Погба появился новый претендент

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает Le10sport, парижане готовы перехватить 26-летнего француза у "Ювентуса". Ранее интерес к игроку также проявлял "Реал".

Отмечается, что "МЮ" требует за Погба 140 миллионов евро, однако клуб готов пойти на уступки из-за желания расстаться с игроком.

В текущем сезоне Погба принял участие в восьми матчах, в которых отдал две голевые передачи.

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