На покупку "Челси" есть около 200 претендентов
Лондонский "Челси" пользуется спросом среди инвесторов, сообщает Sky Sports.
По информации источника, на покупку клуба есть около 200 претендентов.
При этом отмечается, что продажа "Челси" представителям Саудовской Аравии маловероятна.
Напомним, что действующий владелец команды Роман Абрамович вынужден продать её из-за санкций.
Российский бизнесмен попал под британские ограничения, вследствие чего его активы были заморожены. Из-за этого у "синих" также возникли проблемы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18