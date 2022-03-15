На покупку "Челси" есть около 200 претендентов

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На покупку "Челси" есть около 200 претендентов

Лондонский "Челси" пользуется спросом среди инвесторов, сообщает Sky Sports.

По информации источника, на покупку клуба есть около 200 претендентов.

При этом отмечается, что продажа "Челси" представителям Саудовской Аравии маловероятна.

Напомним, что действующий владелец команды Роман Абрамович вынужден продать её из-за санкций.

Российский бизнесмен попал под британские ограничения, вследствие чего его активы были заморожены. Из-за этого у "синих" также возникли проблемы.

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