На поле "Сантьяго Бернабеу" в среду выйдут 22 игрока, за которых "Реал" и ПСЖ заплатили свыше 900 миллионов евро

Сегодня на поле "Сантьяго Бернабеу" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов выйдут 22 игрока, за которых мадридский "Реал" и французский ПСЖ заплатили свыше 900 миллионов евро.

Так, ориентировочный стартовый состав королевского клуба был оценен в 341,5 миллиона евро. Стоимость же футболистов парижского клуба составила 567,9 миллиона евро. При этом только трио атаки "красно-синих" оценивается в 466,5 миллиона евро. Общая же стоимость составов двух клубов составляет 1,2 миллиарда евро.

Не пропустите превью к матчу "Реал" - ПСЖ. | soccernews.ru