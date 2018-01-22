На последних минутах "Интер" вырывает ничью в домашнем матче с "Ромой"

Итальянская Серия А вернулась после двухнедельного перерыва, и началась по сути вторая половина сезона с насыщенной воскресной программы 21-го тура, которая завершалась центральным противостоянием на великолепном "Джузеппе Меацца", где местный "Интер" принимал "Рому". Помимо того, что поединок между этими клубами исторически носит принципиальнейший характер, миланцы и римляне в текущем сезоне являются прямыми конкурентами за попадание в зону Лиги Чемпионов. "Нерадзурри" занимали четвертое место с 42 очками в активе, в то время, как "джилларосси" располагались следом за ними, отставая на три пункта, правда, при этом имея одну игру в запасе.

Также команды связывает и нынешний главный тренер "интеристов" Лучано Спаллетти. Дело в том, что еще в прошлом сезоне 58-летний специалист довольно успешно трудился в Риме, но в итоге был уволен, а уже летом принял предложение миланцев, из-за чего собственно и попал в немилость столичных тиффози. Что касается стартовых составов, то с учетом известных кадровых проблем, оба тренерских штаба обошлись без сюрпризов.

С первых же минут хозяева устремились в атаку, завладели территориальным преимуществом. Правда, первый по-настоящему опасный момент у ворот Алиссона возник лишь на 16-й минуте, когда Перишич выиграл верховую борьбу у Маноласа и прицельно пробил по воротам, но мяч в нескольких сантиметрах разминулся со штангой. Близок к забитому голу был Иван Перишич на 28-й минуте, но просто блестяще сыграл голкипер гостей, выиграв дуэль у хорвата в партере.

Нащупывали свой ритм и больше созидали миланцы, а счет в итоге открыли римляне. Все гениальное просто: Алиссон со своей вратарской через все поле запулил мяч на Эль-Шаарави, которого проморгал Сантон, а "Фараон", вывалившись на свидание с Хандановичем, хладнокровно протолкнул мяч мимо словенского ветерана. "Интер" так и не смог прийти в себя до перерыва. Более того, подопечные Ди Франческо в концовке первого тайма смотрелись убедительнее.

С началом второй половины встречи "Рома" больше контролировала мяч, а при его потере гости молниеносно вступали в прессинг. Растерянными выглядели "нерадзурри", в то время, как "джилларосси" с каждой следующей проведенной минутой на поле чувствовали себя все увереннее. В последние 15 минут основного времени "волки" откровенно стали играть на удержание счет, а хозяевам ничего больше не оставалось, кроме как идти ва-банк. В конце концов удача улыбнулась подопечным Лучано Спаллетти: вышедший на замену Брозович нашел передачей голову Весино, который не оставил никаких шансов Алиссону – 1:1.

"Интер" – "Рома" – 1:1

Голы: Эль-Шаарави, 31– 0:1, Весино, 86 – 1:1

"Интер": Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриниар, Сантон (Далберт, 77), Весино, Гальярдини (Брозович, 46), Кандрева (Эдер, 70), Валеро, Перишич, Икарди

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Строотман, Пеллегрини, Жерсон (Бруно Перес, 70), Эль-Шаарави (Жезус, 75), Джеко (Шик, 84)

Богдан Архипенко

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