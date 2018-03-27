На последних минутах Италия уходит от поражения в матче с Англией
Одним из хэдлайнеров вторничной программы товарищеских поединков стало противостояние двух старых знакомых сборных Англии и Италии, которые сошлись в спарринге на 90-тысячном "Уэмбли". Очные схватки этих двух команд имеют большую историю, поэтому даже выставочный матч вызывает большой интерес, а сам результат, несмотря на статус игры, очень важен. Начав подготовку к Чемпионату Мира, несколько дней назад англичане увезли победу из Нидерландов, хоть ничего особенного и не продемонстрировали. Итальянцы же продолжают переживать кризис: в продолжении невыхода на Мундиаль в первом матче 2018 года теперь уже и пока еще подопечные Луиджи Ди Бьяджо в родных стенах уступили аргентинцам.
Как и ожидалось, оба наставника несколько видоизменили стартовые составы по сравнению со своими прошлыми встречами. В стане сборной "трех львов" вместо Пикфорда, Гомеза, Роуза, Хендерсона и Рашфорда с первых минут на поле вышли Батленд, Тарковски, Янг, Дайер и Варди. Тренерский штаб "Скуадры Адзурры" оставил на скамейке запасных Буффона, Флоренци, Верратти, Кьезу, а их место в старте заняли Доннарумма, Дзаппакоста, Пеллегрини и Кандрева соответственно.
Как не странно, но именно итальянцы завладели инициативой с первых же минут. Уже на четвертой минуте обязан был открывать счет Чиро Иммобиле, но выбежавшему на свидание с голкипером форварду "Лацио" помешал как следует пробить Стоунз. К середине первого тайма игра несколько выровнялась и тем не менее на 17-й минуте гости создали еще один опасный момент: классную подачу в штрафную загрузил Кандрева и Иммобиле вроде бы все правильно делал, пробивая головой в противоход Батленду, но немного не попал в створ.
Не прошло и десяти минут, как сработало вечное футбольное правило, и Англия вышла вперед. После быстрого розыгрыша штрафного Варди выскочил на ударную позицию и мощно расстрелял ближнюю "девятку" владений Доннаруммы. Италия старалась восстановить паритет еще к перерыву, но ни активным Пароло, ни Кандреве немного не хватало везения.
На второй тайм англичане вышли более заряженными. Больше остроты стало исходить именно от хозяев поля. На 55-й минуте удваивать преимущество в счете мог Янг, но итальянцы надежно сыграли в обороне, а уже в следующей атаке едва не застал врасплох голкипера Окслейд-Чемберлен. Но ближе к концовке поединка подопечные Ди Бьяджо зажали хозяев на их половине поля, создавая опасные моменты один за другим. В итоге, на 87-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора совершенно справедливо за фол Тарковски на Кьезе поставил пенальти в ворота англичан, который хладнокровно реализовал Инсинье – 1:1.
Англия – Италия – 1:1
Голы: Варди, 26 – 1:0, Инсинье, 87 (с пенальти) – 1:1
Англия: Батленд, Уокер, Стоунз (Хендерсон, 73), Тарковски, Триппьер (Роуз, 61), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 60), Дайер, Янг, Стерлинг, Лингард (Л. Кук, 71), Варди (Рашфорд, 71)
Италия: Доннарумма, Дзаппакоста, Ругани, Бонуччи, Де Шильо, Пароло, Жоржиньо, Пеллегрини (Гальярдини, 79), Кандрева (Кьеза, 57), Инсинье, Иммобиле (Белотти, 65)
Богдан Архипенко
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