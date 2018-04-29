На последних минутах "Манчестер Юнайтед" вырывает победу над резервистами "Арсенала"
Воскресная программа 36-го тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным противостоянием, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" принимал "Арсенал" на "Олд Траффорд". Поединки этих двух грандов давно являются настоящей классикой британского футбола, впрочем, как и дуэль главных тренеров Жозе Моуринью и Арсена Венгера. Но в этот раз матч не представлял собой большого интереса. Во-первых, потому что позиции обеих команд в турнирной таблице уже давно понятны - "красные дьяволы" ни при каких обстоятельствах не прыгнуть выше второй строчки, а "канониры" – выше шестой. Кроме того, этот матч для лондонцев лег в бутерброд между двумя полуфинальными играми с "Атлетико" в Лиге Европы. А так, как приоритет уже давно выставлен на еврокубки, тренерский штаб "пушкарей" просто не мог не прибегнуть к серьезной кадровой ротации.Из основных футболистов "Арсенала" с первых минут на поле вышли только Эктор Бельерин и Генрих Мхитарян, который только восстановился после повреждения. Остальные позиции были заняты резервистами, а некоторые и вовсе дебютантами. Например, грецкий защитник Константинос Мавропанос впервые дебютировал в основной команде и сразу против такого статусного оппонента. Обстоятельства не вынуждают Жозе Моуринью ротировать состав, поэтому он обошелся без сюрпризов.Обе команды неспешно начали поединок. Очень мало было созидания, но вот по-настоящему первый опасный момент завершился взятием ворот. На 16-й минуте Поль Погба развернул атаку, которую сам и завершил. Правда, секундой ранее забивать должен был Санчес, но после его удара головой мяч сотряс штангу, а на добивании уже сыграл француз. Думалось, что, пропустив гол, молодежь "Арсенала" посыпется, но вышло все наоборот – ребята Арсена Венгера собрались и стали навязывать свою игру. Классный шанс, чтобы забить своему бывшему клубу был у Мхитаряна: армянин прицельно пробивал под дальнюю штангу, но самую малость не попал.Во второй половине первого тайма явного преимущества ни у одной из сторон не наблюдалось. А вот в начале второго тайма "канонирам" удалось удивить манкунианцев. На 51-й минуте футболисты "Юнайтед" прозевали Мхитаряна, который свободно принял мяч вблизи штрафной, после чего беспрепятственно пробил в противоход Де Хеа – 1:1. В распоряжении подопечных Моуринью имелось более, чем достаточно времени, дабы вырвать победу у резервистов "Арсенала", но хозяева оттянули до конца. Уже на первой компенсированной минуте, вышедший на замену Феллаини буквально затылком замкнул навесную подачу от Янга.Таким образом, "красные дьяволы" неожиданно с трудом взяли верх над резервным составом "Арсенала", пожелав лондонцам удачи в Мадриде.
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" – 2:1
Голы: Погба, 16 – 1:0, Мхитарян, 51 – 1:1, Феллаини, 90+1 – 2:1
"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера (Мартиаль, 64), Матич, Погба, Лингард (Феллаини, 64), Санчес, Лукаку (Рашфорд, 50)
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мавропанос, Чемберс, Колашинац (Монреаль, 64), Мэйтленд-Найлз, Джака, Мхитарян (Уиллок, 76), Нелсон (Уэлбэк, 64), Ивоби, Обамеянг
Богдан Архипенко
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Моуринью подвел итоги матча с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|35
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28