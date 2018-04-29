На последних минутах "Манчестер Юнайтед" вырывает победу над резервистами "Арсенала"

Воскресная программа 36-го тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным противостоянием, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" принимал "Арсенал" на "Олд Траффорд". Поединки этих двух грандов давно являются настоящей классикой британского футбола, впрочем, как и дуэль главных тренеров Жозе Моуринью и Арсена Венгера. Но в этот раз матч не представлял собой большого интереса. Во-первых, потому что позиции обеих команд в турнирной таблице уже давно понятны - "красные дьяволы" ни при каких обстоятельствах не прыгнуть выше второй строчки, а "канониры" – выше шестой. Кроме того, этот матч для лондонцев лег в бутерброд между двумя полуфинальными играми с "Атлетико" в Лиге Европы. А так, как приоритет уже давно выставлен на еврокубки, тренерский штаб "пушкарей" просто не мог не прибегнуть к серьезной кадровой ротации. Из основных футболистов "Арсенала" с первых минут на поле вышли только Эктор Бельерин и Генрих Мхитарян, который только восстановился после повреждения. Остальные позиции были заняты резервистами, а некоторые и вовсе дебютантами. Например, грецкий защитник Константинос Мавропанос впервые дебютировал в основной команде и сразу против такого статусного оппонента. Обстоятельства не вынуждают Жозе Моуринью ротировать состав, поэтому он обошелся без сюрпризов. Обе команды неспешно начали поединок. Очень мало было созидания, но вот по-настоящему первый опасный момент завершился взятием ворот. На 16-й минуте Поль Погба развернул атаку, которую сам и завершил. Правда, секундой ранее забивать должен был Санчес, но после его удара головой мяч сотряс штангу, а на добивании уже сыграл француз. Думалось, что, пропустив гол, молодежь "Арсенала" посыпется, но вышло все наоборот – ребята Арсена Венгера собрались и стали навязывать свою игру. Классный шанс, чтобы забить своему бывшему клубу был у Мхитаряна: армянин прицельно пробивал под дальнюю штангу, но самую малость не попал. Во второй половине первого тайма явного преимущества ни у одной из сторон не наблюдалось. А вот в начале второго тайма "канонирам" удалось удивить манкунианцев. На 51-й минуте футболисты "Юнайтед" прозевали Мхитаряна, который свободно принял мяч вблизи штрафной, после чего беспрепятственно пробил в противоход Де Хеа – 1:1. В распоряжении подопечных Моуринью имелось более, чем достаточно времени, дабы вырвать победу у резервистов "Арсенала", но хозяева оттянули до конца. Уже на первой компенсированной минуте, вышедший на замену Феллаини буквально затылком замкнул навесную подачу от Янга. Таким образом, "красные дьяволы" неожиданно с трудом взяли верх над резервным составом "Арсенала", пожелав лондонцам удачи в Мадриде.

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" – 2:1

Голы: Погба, 16 – 1:0, Мхитарян, 51 – 1:1, Феллаини, 90+1 – 2:1

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера (Мартиаль, 64), Матич, Погба, Лингард (Феллаини, 64), Санчес, Лукаку (Рашфорд, 50)

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мавропанос, Чемберс, Колашинац (Монреаль, 64), Мэйтленд-Найлз, Джака, Мхитарян (Уиллок, 76), Нелсон (Уэлбэк, 64), Ивоби, Обамеянг

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Вест Хэм" - "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru