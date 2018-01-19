На последних минутах "Реал" дожимает "Леганес" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

В рамках первого матча четвертьфинальной стадии Кубка Испании мадридский "Реал" навестил "Леганес". Остальные пары выясняли отношения еще вчера, и программа среды подарила два сенсационных результата - "Эспаньол" взял верх над "Барселоной", а "Севилья" на выезде обыграла "Атлетико". Не исключался сюрприз и в исходе поединка между "пепинерос" и "галактикос", потому как в последнее время действующий чемпион страны выглядит, мягко говоря, неубедительно, что отображается, как на игре команды, так и на самом результате. К тому же подопечные Зинедина Зидана пока что позволяют себе выступать в кубковом соревновании вторым составом, объективно не имеющим той футбольной мощи, которая как бы по умолчанию присуща королевскому клубу.

Из игроков основной обоймы, вышедших на газон стадиона "Бутарке" с первых минут можно выделить только Дани Карвахаля и Рафаэля Варана, остальные – резервисты. Для "Леганеса" сам выход в 1/4 финала Кубка Испании является историческим достижением, ведь скромный клуб из пригорода Мадрида впервые зашел настолько далеко в престижном национальном турнире. В связи с этим главнокомандующий Асьер Гаритано просто не имел права не выставить против "Реала" всех самых лучших.

Окрыленные праздником футбола при поддержке трибун "Леганес" довольно активно начал встречу, продемонстрировав то, что бояться грозного именитого оппонента они не собираются. Тем не менее, "сливочные" быстро вернули себе мяч, при этом какого-то большого игрового преимущества гостей не прослеживалось, как собственно и опасных моментов у ворот Нерео Шампаня. К сожалению, уже на 15-й минуте матча Зидану довелось прибегнуть к вынужденной замене: не смог продолжать поединок центральный защитник Хесус Вальехо, которого заменил Начо.

За весь первый тайм был создан всего лишь один суперголевой момент и то благодаря ужасной ошибке Рубена Переса, который неподалеку от собственных владений фактически подарил мяч Маттео Ковачичу, в результате чего хорват вывалился на свидание с голкипером "пепинерос", но пробил мимо.

С началом второй 45-ти минутки игра на поле закипела, причем хозяева в этой борьбе выглядели очень конкурентоспособными, но как таковыми острыми выпадами ни те, ни другие похвастать не могли. Лишь в середине второго тайма "Леганес" едва не открыл счет: после дальнего заброса со штрафного Касилья и Льоренте недопоняли друг друга, и хавбек по неосторожности срезал мяч в собственные ворота – благо для мадридцев, что сферу угодила в перекладину. Зидан хотел выиграть этот матч, именно поэтому со скамейки вышли Иско и Лука Модрич. В итоге, "сливочным" все же удалось вырвать победу, правда, без прямой помощи вышедших на замену игроков. За минуту до конца основного времени Тео Эрнандес прострелил на ближнюю штангу, откуда Асенсио в одно касание расстрелял "девятку" ворот Шампаня.

"Леганес" – "Реал" Мадрид – 0:1

Голы: Асенсио, 89 – 0:1

"Леганес": Шампань, Тито, Бустинса, Сиовас, Рико, Перес (Брашанац, 61), Гумбау, Наранхо (Амрабат, 70), Эрасо, Эль-Жар, Бовю (Омар, 82)

"Реал": Касилья, Карвахаль, Варан, Вальехо (Начо, 15), Тео Эрнандес, Ковачич, Льоренте (Иско, 73), Себальос, Васкес, Асенсио, Майораль (Модрич, 67)

Богдан Архипенко

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