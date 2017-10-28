На последних минутах "Ростов" вырывает ничью в матче со "Спартаком"
Всего одним матчем была представлена субботняя программа 15-го тура российской Премьер-Лиги, в рамках которого московский "Спартак" отправился в гости к "Ростову". Наступил экватор чемпионата, а ростовчане – единственный коллектив, который в этом сезоне еще не играл против действующего чемпиона. Несмотря на ужасную форму "желто-синих" ожидалось, что будет очень непросто "спартаковцам", хотя бы, потому что из последних семи выездов на "Олимп-2" в шести случаях непременно праздновали победу хозяева поля.
Делать прогнозы на матчи "Спартака" в текущей кампании – это бессмыслица. В последнее время подопечные Массимо Карреры, несмотря на все кадровые проблемы, сумели улучшить свое турнирное положение, но вот в прошлом туре снова захандрили, не сумев в Москве забить в ворота скромного "Амкара". Леонид Кучук прогнозируемо насытил центральную зону, решив сыграть с одним большим нападающим в лице Александра Бухарова. В стартовом протоколе московского гранда немного удивило появление на првом фланге обороны Марко Петковича, а линии атаки Зелимхана Бакаева.
С небольших скоростей начали обе команды. "Спартак", как и положено по статусу с первых минут завладел территориальным преимуществом, хотя "Ростов" и старался играть от себя. А ближе к экватору первого тайма "комбайнеры" повели в счете. Хозяева удалось то, что у них выходит лучше всего: Гацкан организовал контратаку, отдав пас на Бухарова, тот в одно касание переправил сферу на Ионова, который классным ударом расстрелял дальний угол ворот Селихова. Пока москвичи не пришли в себя ростовчане тут же организовали еще один выпад, но самонадеянно сыграл Думбия, решив с дальнего расстояния перебросить вратаря, что у ожидаемо него не получилось.
Тем не менее, подопечные Карреры недолго пребывали в статусе догоняющего. На 31-й минуте фантастический удар вышел у Фернандо, который из-за пределов штрафной площади от всей души приложился по мячу и "кожаный" залетел в "девятку". А уже через три минуты гости сполна воспользовались дырой в центре защиты "желто-синих": Луис Адриано сбросил снаряд Глушкову под удар и Денис не промазал – 1:2. После двух забитых голов "красно-белые" раскрепостились и просто не отдавали снаряд сопернику.
Перерыв пошел на пользу ростовчанам. Подопечные Кучука с началом второй половины встречи заиграли повеселее, но по-настоящему острые моменты, что у ворот Селихова, что Песьякова возникали крайне редко. И когда, казалось, уже ничего не измениться в этом матче "спартаковцы" оставили без присмотра в своей штрафной площади Вилюша, который точным ударом головой под занавес основного времени сравнял счет.
Итак, московский "Спартак" в очередной раз спотыкается в Ростове-на-Дону и упускает возможность вплотную приблизиться к ЦСКА в турнирной таблице.
"Ростов" – "Спартак" – 2:2
Голы: Ионов, 20 – 1:0, Фернандо, 31 – 1:1, Глушаков, 34 – 1:2, Вилюш, 87 – 2:2
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов (Шомуродов, 75), Гацкан, Маер, Думбия (Байрамян, 62), Ионов (Киреев, 90+2), Бухаров
"Спартак": Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Глушаков, Фернандо, Бакаев, Попов, Промес, Л. Адриано (Мельгарехо, 46)
Богдан Архипенко
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