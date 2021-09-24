На пост главного тренера "Барселоны" появился новый претендент

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, по сообщениям множества испанских СМИ, близок к увольнению.

Как сообщает RMC Sport, новым кандидатом на этот пост является наставник французского "Реймса" Оскар Гарсия.

Отмечается, что эта кандидатура нравится советнику президента "Барселоны" Жоана Лапорты Жорди Кройфу.

Ранее сообщалось, что Хави и Роберто Мартинес главные кандидаты на пост тренера каталонского клуба.

Также не пропустите: Анчелотти высказался о ситуации в "Барселоне". | http://soccernews.ru