На пост главного тренера "Баварии" появились еще два кандидата

На пост главного тренера мюнхенской "Баварии" появились еще два кандидата, информирует FootMercato.

По сведениям источника, в стане чемпионов Германии рассматривают варианты с приглашением на пост наставника команды Луи Ван Гаала, работавшего в клубе в период с 2009-го по 2011-й годы, и, возглавляющего французскую "Ниццу", Люсьена Фавра.

Напомним, возглавить "Баварию" может Луис Энрике. | soccernews.ru