На пост главного тренера "Баварии" появились еще два кандидата

Теги луи ван гаалбавария мюнхенлюсьен фавр

На пост главного тренера "Баварии" появились еще два кандидатаНа пост главного тренера мюнхенской "Баварии" появились еще два кандидата, информирует FootMercato.

По сведениям источника, в стане чемпионов Германии рассматривают варианты с приглашением на пост наставника команды Луи Ван Гаала, работавшего в клубе в период с 2009-го по 2011-й годы, и, возглавляющего французскую "Ниццу", Люсьена Фавра.

Напомним, возглавить "Баварию" может Луис Энрике. | soccernews.ru

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