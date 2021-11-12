На пост главного тренера "Рейнджерс" появился ещё один претендент
Фото твиттер "Наполи"
Итальянец Дженнаро Гаттузо может занять должность наставника "Рейнджерс", сообщает Daily Record.
По информации источника, 43-летний специалист считается запасным вариантом для шотландского клуба на случай неудачи в переговорах с Джованни ван Бронкхорстом.
Напомним, что команда из Глазго ищет нового главного тренера после ухода Стивена Джеррарда в "Астон Виллу".
Будучи футболистом, Гаттузо выступал за "Рейнджерс" с 1997 по 1998 год. В ходе тренерской карьеры он работал в "Сьоне", "Палермо", ОФИ, "Пизе", "Милане" и "Наполи". В мае Дженнаро возглавил "Фиорентину", однако менее чем через месяц покинул клуб из-за разногласий с руководством.
Не пропустите: Джеррард прокомментировал свое назначении в "Астон Виллу". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|80
|2
|Рейнджерс
|29
|67
|3
|Мотеруэлл
|30
|46
|4
|Абердин
|30
|45
|5
|Ливингстон
|30
|39
|6
|Сент-Джонстон
|29
|36
|7
|Хиберниан
|30
|37
|8
|Килмарнок
|30
|33
|9
|Сент-Миррен
|30
|29
|10
|Росс Каунти
|30
|29
|11
|Гамильтон Академикалс
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|27
|12
|Харт оф Мидлотиан
|30
|23