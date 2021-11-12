На пост главного тренера "Рейнджерс" появился ещё один претендент

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На пост главного тренера "Рейнджерс" появился ещё один претендент

Фото твиттер "Наполи"

Итальянец Дженнаро Гаттузо может занять должность наставника "Рейнджерс", сообщает Daily Record.

По информации источника, 43-летний специалист считается запасным вариантом для шотландского клуба на случай неудачи в переговорах с Джованни ван Бронкхорстом.

Напомним, что команда из Глазго ищет нового главного тренера после ухода Стивена Джеррарда в "Астон Виллу".

Будучи футболистом, Гаттузо выступал за "Рейнджерс" с 1997 по 1998 год. В ходе тренерской карьеры он работал в "Сьоне", "Палермо", ОФИ, "Пизе", "Милане" и "Наполи". В мае Дженнаро возглавил "Фиорентину", однако менее чем через месяц покинул клуб из-за разногласий с руководством.

Не пропустите: Джеррард прокомментировал свое назначении в "Астон Виллу". | http://soccernews.ru
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