На пост главного тренера сборной Австралии претендуют 7 специалистов
На пост главного тренера сборной Австралии претендуют семь специалистов, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, вслед за Гусом Хиддинком и Юргеном Клинсманном в список кандидатов попали Свен-Йоран Эрикссон, Славолюб Муслин, Кристоф Даум, Авраам Грант и Джанни де Бьязи.
Напомним, что пост наставника сборной Австралии остаётся вакантным после отставки Анге Постекоглу, который вывел команду на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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