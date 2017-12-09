На пост главного тренера сборной Австралии претендуют 7 специалистов

На пост главного тренера сборной Австралии претендуют семь специалистов, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, вслед за Гусом Хиддинком и Юргеном Клинсманном в список кандидатов попали Свен-Йоран Эрикссон, Славолюб Муслин, Кристоф Даум, Авраам Грант и Джанни де Бьязи.

Напомним, что пост наставника сборной Австралии остаётся вакантным после отставки Анге Постекоглу, который вывел команду на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru