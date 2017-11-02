На пост главного тренера сборной Сербии претендуют три специалиста

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На пост главного тренера сборной Сербии претендуют три специалиста

Футбольный союз Сербии приступил к поиску нового главного тренера для национальной сборной.

Напомним, что ранее этот пост покинул Славолюб Муслин, который вывел команду на ЧМ-2018.

Среди претендентов на вакантное место числятся Владимир Вайсс, Роберт Просинечки и Драган Стойкович. | http://soccernews.ru

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