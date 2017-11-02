На пост главного тренера сборной Сербии претендуют три специалиста
Футбольный союз Сербии приступил к поиску нового главного тренера для национальной сборной.
Напомним, что ранее этот пост покинул Славолюб Муслин, который вывел команду на ЧМ-2018.
Среди претендентов на вакантное место числятся Владимир Вайсс, Роберт Просинечки и Драган Стойкович. | http://soccernews.ru
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Турнир прогнозов: итоги 16 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Црвена Звезда
|30
|79
|2
|Партизан
|30
|73
|3
|Войводина
|30
|59
|4
|Напредак
|30
|52
|5
|Младост Лучани
|30
|48
|6
|Раднички Ниш
|30
|44
|7
|Вождовац
|30
|43
|8
|Явор Иваньица
|30
|42
|9
|Чукарички
|30
|40
|10
|Спартак Суботица
|30
|38
|11
|Рад
|30
|35
|12
|ФК Бачка Баланка
|30
|27
|13
|Металац ГМ
|30
|27
|14
|ФК Радник Сурдулица
|30
|25
|15
|Нови Пазар
|30
|20
|16
|Борац Чачак
|30
|18