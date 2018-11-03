На пост главного тренера "Спартака" остался только один претендент

Теги спартак москваолег кононоварсенал тула

На пост главного тренера "Спартака" остался только один претендент

На пост главного тренера московского "Спартака" остался только один претендент, сообщают российские СМИ.

Столичный клуб заморозил переговоры со всеми специалистами кроме Олега Кононова, который сейчас возглавляет тульский "Арсенал".

Напомним, что ранее в шорт-лист "красно-белых" также входили Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий, Валерий Карпин, Курбан Бердыев, Леонарду Жардим и Айтор Каранка.

По некоторым данным, за Кононова "Спартаку" придётся выплатить компенсацию в размере одного миллиона евро.

Сейчас "народную команду" на временной основе возглавляет Рауль Рианчо, который сменил на этом посту Массимо Карреру.

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