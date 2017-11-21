На пост главного тренера "Вест Бромвича" претендуют три специалиста

Теги вест бромвич альбион

На пост главного тренера "Вест Бромвича" претендуют три специалиста

Руководство "Вест Бромвича" составило шорт-лист из тренеров, которые могут возглавить команду вместо уволенного Тони Пьюлиса.

Как сообщает The Guardian, в список боссов "дроздов" вошли Алан Пардью, Найджел Пирсон и Мартин О’Нилл.

Ранее стало известно, что на этот пост также претендуют Рональд Куман, Славен Билич, Майкл О’Нил и Сэм Эллардайс. | http://soccernews.ru

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