На пост главного тренера "Вест Бромвича" претендуют три специалиста

Руководство "Вест Бромвича" составило шорт-лист из тренеров, которые могут возглавить команду вместо уволенного Тони Пьюлиса.

Как сообщает The Guardian, в список боссов "дроздов" вошли Алан Пардью, Найджел Пирсон и Мартин О’Нилл.

Ранее стало известно, что на этот пост также претендуют Рональд Куман, Славен Билич, Майкл О’Нил и Сэм Эллардайс. | http://soccernews.ru