На пост президента "Барселоны" зарегистрировано 7 кандидатур

Издание Marca опубликовало последние новости о борьбе за кресло президента "Барселоны".

На сегодняшний день регистрацию прошли 7 кандидатов на пост - это Хави Вилажоана, Виктор Фонт, Тони Фрейша, Жорди Фарре, Агусти Бенедито, Пере Риера и Луис Фернандес Ала.

Предварительная дата выборов - 24 января 2021 года. Она станет окончательной, если не придётся корректировать планы из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что 27 октября должность президента "Барсы" покинул Жозеп Бартомеу. Временно руководит каталонским клубом Карлес Тускетс.

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