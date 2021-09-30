На пост тренера "Барселоны" появился новый фаворит

Фото: инстаграм "Ривер Плейта"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман может быть уволен уже после матча с "Атлетико" в восьмом туре Ла Лиге и каталонский клуб уже определился с фаворитом на его замену.

Как сообщает RAC1, новым фаворитом на пост главного тренера у руководства "Барселоны" является аргентинский наставник "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.

Ранее также сообщалось, что среди претендентов есть Хави, который сейчас тренирует катарский клуб, Роберто Мартинес - наставник сборной Бельгии и Андреа Пирло, который сейчас является безработным.

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