На пост тренера "Барселоны" появился новый фаворит

Теги барселонаривер плейтмарсело гальярдо

На пост тренера "Барселоны" появился новый фаворитФото: инстаграм "Ривер Плейта"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман может быть уволен уже после матча с "Атлетико" в восьмом туре Ла Лиге и каталонский клуб уже определился с фаворитом на его замену.

Как сообщает RAC1, новым фаворитом на пост главного тренера у руководства "Барселоны" является аргентинский наставник "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.

Ранее также сообщалось, что среди претендентов есть Хави, который сейчас тренирует катарский клуб, Роберто Мартинес - наставник сборной Бельгии и Андреа Пирло, который сейчас является безработным.

Также не пропустите: "Барселона" установила клубный антирекорд в еврокубках. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Франции объявила заявку на финальную стадию Лиги Наций

Сборная Франции объявила заявку на финальную стадию Лиги Наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов