На пост тренера "Барселоны" претендуют четыре человека

Фото: инстаграм Пирло/Автор неизвестен

"Барселона" определила окончательный список кандидатов на замену главному тренеру команды Рональду Куману.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, на пост тренера каталонского клуба претендуют:

Хави: Клуб не уверен на 100%;

Роберто Мартинес: Кандидат, но с федерацией футбола Бельгии нелегко договориться;

Эрик Тен Хаг: Лапорте нравится голландец, но он Эрик не намерен покидать "Аякс" в середине сезона;

Также в списке фигурирует Андреа Пирло.

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