На пост тренера "Ньюкасла" претендуют несколько англичан

Фото: инстаграм Лэмпарда/Автор неизвестен

"Ньюкасл" после покупки клуба фондом из Саудовской Аравии может сменить главного тренера.

Как сообщает The Telegraph, Стив Брюс может быть уволен в ближайшее время. Отмечается, что если увольнение случится, то английский специалист получит компенсацию в размере 8 миллионов фунтов.

По информации источника, претендентами на пост нового главного тренера "Ньюкасла" являются Стивен Джеррард из шотландского "Рейнджерс", Грэм Поттер из "Брайтона" и Фрэнк Лэмпард, который после увольнения из "Челси" находится без работы.

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