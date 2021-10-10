На пост тренера "Ньюкасла" претендуют несколько англичан

Теги ньюкасл юнайтед

На пост тренера "Ньюкасла" претендуют несколько англичанФото: инстаграм Лэмпарда/Автор неизвестен

"Ньюкасл" после покупки клуба фондом из Саудовской Аравии может сменить главного тренера.

Как сообщает The Telegraph, Стив Брюс может быть уволен в ближайшее время. Отмечается, что если увольнение случится, то английский специалист получит компенсацию в размере 8 миллионов фунтов.

По информации источника, претендентами на пост нового главного тренера "Ньюкасла" являются Стивен Джеррард из шотландского "Рейнджерс", Грэм Поттер из "Брайтона" и Фрэнк Лэмпард, который после увольнения из "Челси" находится без работы.

Также не пропустите: Мостовой раскритиковал сборную России после матча со Словакией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вице-президент "Барселоны" рассказал об уходе Месси

Вице-президент "Барселоны" рассказал об уходе Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов