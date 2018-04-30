На продаже своих игроков "Барселона" рассчитывает заработать 100 миллионов евро

На продаже своих игроков ближайшим летом каталонская "Барселона" рассчитывает заработать 100 миллионов евро.

Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию текущего сезона "сине-гранатовые" планируют расстаться с защитниками Люкой Динем и Алейшем Видалем, полузащитниками Рафиньей Алькантарой и Андре Гомешем и вингером Жераром Деулофеу. В общей сложности с их продажи каталонский гранд намерен выручить 115 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" может отказаться от подписания Артура. | soccernews.ru