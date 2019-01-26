На продолжение поисков Салы было пожертвовано 109 тысяч евро за сутки

Во Франции начат сбор средств для того, чтобы поиски "Кардиффа" Эмилиано Салы продолжались, сообщает L’Equipe.

Самолет, на борту которого находился футболист пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены.

Семья игрока настаивает на продолжении поисков. Друзья и родственники Салы и организовали во Франции сбор пожертвований. За сутки было собрано 109 тысяч евро.

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