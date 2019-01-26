На продолжение поисков Салы было пожертвовано 109 тысяч евро за сутки
Во Франции начат сбор средств для того, чтобы поиски "Кардиффа" Эмилиано Салы продолжались, сообщает L’Equipe.
Самолет, на борту которого находился футболист пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены.
Семья игрока настаивает на продолжении поисков. Друзья и родственники Салы и организовали во Франции сбор пожертвований. За сутки было собрано 109 тысяч евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11