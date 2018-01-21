На Промеса и Каррильо "Саутгемптон" планирует потратить 55 миллионов евро

В зимнее трансферное окно английский "Саутгемптон" готов потратить солидную сумму на усиление своего состава.

Так, по сведениям The Telegraph, главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино уже определил приоритетные подписания для своей команды в январе в лице вингера московского "Спартака" Квинси Промеса и форварда "Монако" Гуидо Каррильо. За голландца и аргентинца англичане намерены заплатить 55 миллионов евро.

Напомним, Промес не заинтересован в переходе в "Саутгемптон". | soccernews.ru