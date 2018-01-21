На Промеса и Каррильо "Саутгемптон" планирует потратить 55 миллионов евро

Теги маурисио пеллегриносаутгемптонквинси промесспартак москвамонакогуидо каррильо

На Промеса и Каррильо "Саутгемптон" планирует потратить 55 миллионов евроВ зимнее трансферное окно английский "Саутгемптон" готов потратить солидную сумму на усиление своего состава.

Так, по сведениям The Telegraph, главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино уже определил приоритетные подписания для своей команды в январе в лице вингера московского "Спартака" Квинси Промеса и форварда "Монако" Гуидо Каррильо. За голландца и аргентинца англичане намерены заплатить 55 миллионов евро.

Напомним, Промес не заинтересован в переходе в "Саутгемптон". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов