На Промеса появился еще один покупатель

Теги саутгемптонквинси промесспартак москва

На Промеса появился еще один покупатель"Саутгемптон" включился в борьбу за нападающего "Спартака" Квинси Промеса.

Как информирует Sky Sports, голландец готов на переезд в Англию, однако этому может помешать желание москвичей выручить за своего лидера 30 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Промес провел 17 матчей в чемпионате России, в которых он забил 10 голов и записал на свой счет шесть результативных передач. 

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