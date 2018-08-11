На Промеса появился еще один претендент из Италии

Хавбек "Спартака" Квинси Промес попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари, руководство "волков" провело успешные переговоры с представителями игрока.

Напомним, что в услугах Промеса также заинтересован "Милан".

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