На Промеса появился еще один претендент из Италии

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На Промеса появился еще один претендент из Италии

Хавбек "Спартака" Квинси Промес попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари, руководство "волков" провело успешные переговоры с представителями игрока.

Напомним, что в услугах Промеса также заинтересован "Милан".

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Большой хуй Роме в сраку

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