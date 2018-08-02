На Промеса появился претендент из АПЛ

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На Промеса появился претендент из АПЛНа вингера московского "Спартака" Квинси Промеса появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует France Football.

Так, по сведениям издания, заинтересованность в подписании 26-летнего игрока "красно-белых" проявил "Лестер". "Лисы" рассматривают голландца в качестве потенциальной замены своему многолетнему лидеры Рияду Махрезу, ушедшему в "Манчестер Сити".

Другими альтернативами алжирцу в английском клубе определили Николя Пепе ("Лилль"), Рашида Геззаля ("Монако") и Торгана Азара (менхенгладбахская "Боруссия").

Напомним,  Промес не перейдет в "Рому". | soccernews.ru

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