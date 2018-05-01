На протяжении большей части сезона у Иньесты были проблемы с мышцами

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На протяжении большей части сезона у Иньесты были проблемы с мышцамиНа протяжении большей части текущего сезона у капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты были проблемы с мышцами.

Как информирует AS, именно из-за мышечного дискомфорта 33-летний хавбек "сине-гранатовых" не вышел в стартовом составе своей команды на чемпионский матч против "Депортиво" из Ла-Коруньи, состоявшийся в минувшее воскресенье. При этом сообщается, что подобные проблемы доставляли неприятности игроку почти на протяжении всего последнего года.

Напомним, Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории. | soccernews.ru

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