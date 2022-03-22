На проведение Евро-2028 подана всего одна заявка

На данный момент лишь одна заявка подана на проведение чемпионата Европы 2028 года, сообщает Sky Sports.

Единственным претендентом турнир является совместная заявка Великобритании и Ирландии. Заявки принимаются до 23 марта, поэтому, скорее всего, именно британцы получат право провести турнир. В этом случает прямые путевки на Евро-2028 получат Англия, Ирландия, Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия.

УЕФА огласит имя организатора турнира 7 апреля.

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