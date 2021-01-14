"На пути к чудесному приключению". Хендрикс отправился в "Спартак"

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс опубликовал фотографию из самолета. Футболист отправился в расположение московского "Спартака" в Дубае, чтобы пройти медицинское обследование.

"На пути к чудесному приключению", - написал Хендрикс в сториз своего Instagram, прикрепив к фото российский флаг.

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за 25-летнего Хендрикса 500 тысяч евро. Эта сумма может вырасти еще на 300 тысяч евро за счет бонусов. В нынешнем сезоне хавбек провел за ПСВ 16 матчей и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: "Спартак" отправился на тренировочный сбор в ОАЭ. | http://soccernews.ru