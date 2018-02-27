На пути к исправлению: "Реал" в гостях у "Эспаньола"

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На пути к исправлению: "Реал" в гостях у "Эспаньола"

"Эспаньол" – "Реал"

Стадион: "Корнелья Эль Прат"

Начало матча: 22:00

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

Открывается 26 тур чемпионата Испании во вторник матчем между "Эспаньолом" и "Реалом". Просто ужасно играют "попугаи" против королевского клуба – последний раз им удалось избежать поражения в поединке со "сливочными" почти 5 лет назад. Последние 5 матчей между этими соперниками завершились в пользу "Реала" с общим счетом 18:0. Однако в анонсируемой встрече букмекеры не отдают такое уж явное преимущество мадридской команде – все-таки "Эспаньолу" уже пора проснуться и дать бой подопечным Зидана.

Каталонцы в последних матчах выглядят очень слабо: за серией из трех к ряду поражений последовали четыре подряд ничейных исхода. В двух последних турах "Эспаньол" поделил очки с "Депортиво" (0:0) и "Вильрреалом" (1:1), и на данный момент команда Кике Флореса располагается на 16-м месте турнирной таблицы, но от зоны вылета ее отделяют целых 9 очков. Пять из шести побед "попугаев" в Примере были добыты на домашней арене, так что если каталонцы и способны зацепить "Реал", то только на "Корнелья Эль Прат".

Мадридцы постепенно начинают приходить в себя после довольно слабой первой половины сезона. Четыре подряд победы в чемпионате позволили "Реалу" обойти "Валенсию" и не дать увеличить отрыв "Атлетико" – между командами пока 8 очков. На "Барселону" подопечным Зидана пока смотреть не стоит – возможно, у "сливочных" еще будет шанс поквитаться за чемпионат в еврокубках.

Перед ответным поединком с ПСЖ "Реалу" предстоит сыграть еще два матча: после выезда в Барселону их ожидает домашняя встреча с "Хетафе". В общем, о полном преображении команды говорить пока рано, но мадридцы на данном отрезке сезона все чаще напоминают себя образца последних лет. Есть определенные проблемы с составом у "сливочных": в поединке с Эспаньолом не сыграют травмированные Кроос, Модрич и Марсело.

Интересные факты противостояния "Эспаньола" и "Реала":

Победная серия мадридцев во всех турнирах составляет 5 матчей.

"Эспаньол" не может выиграть 6 игр Примеры к ряду.

"Реал" выиграл 11 последних матчей против "Эспаньола" во всех турнирах.

Вот уже почти 3 года "попугаи" не могут поразить ворота "сливочных".

Ориентировочные составы на игру:

Эспаньол: Лопес, Виктор Санчес, Дуарте, Эрмосо, Лопес, Мартин, Карлос Санчес, Гранеро, Баптистао, Дардер, Пьятти, Морено.

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Тео, Каземиро, Ковачич, Иско, Асенсио, Бензема, Роналду.

Прогноз на матч "Эспаньол" – "Реал":

Достаточно высокий коэффициент дают букмекеры на победу "Реала", хотя команда Зидана находится в отличной форме. Статистика "сливочных" в матчах с "Эспаньолом"  выглядит просто великолепно, и "попугаям" придется очень постараться, чтобы не ударить в грязь лицом очередной раз.

Победа "Эспаньола" оценивается коэффициентом 6,95, ничья – 4,94, виктория "Реала" – 1,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 25 51
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6 Севилья 25 39
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12 Атлетик Бильбао 25 31
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