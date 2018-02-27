На пути к исправлению: "Реал" в гостях у "Эспаньола"
"Эспаньол" – "Реал"
Стадион: "Корнелья Эль Прат"
Начало матча: 22:00
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Открывается 26 тур чемпионата Испании во вторник матчем между "Эспаньолом" и "Реалом". Просто ужасно играют "попугаи" против королевского клуба – последний раз им удалось избежать поражения в поединке со "сливочными" почти 5 лет назад. Последние 5 матчей между этими соперниками завершились в пользу "Реала" с общим счетом 18:0. Однако в анонсируемой встрече букмекеры не отдают такое уж явное преимущество мадридской команде – все-таки "Эспаньолу" уже пора проснуться и дать бой подопечным Зидана.
Каталонцы в последних матчах выглядят очень слабо: за серией из трех к ряду поражений последовали четыре подряд ничейных исхода. В двух последних турах "Эспаньол" поделил очки с "Депортиво" (0:0) и "Вильрреалом" (1:1), и на данный момент команда Кике Флореса располагается на 16-м месте турнирной таблицы, но от зоны вылета ее отделяют целых 9 очков. Пять из шести побед "попугаев" в Примере были добыты на домашней арене, так что если каталонцы и способны зацепить "Реал", то только на "Корнелья Эль Прат".
Мадридцы постепенно начинают приходить в себя после довольно слабой первой половины сезона. Четыре подряд победы в чемпионате позволили "Реалу" обойти "Валенсию" и не дать увеличить отрыв "Атлетико" – между командами пока 8 очков. На "Барселону" подопечным Зидана пока смотреть не стоит – возможно, у "сливочных" еще будет шанс поквитаться за чемпионат в еврокубках.
Перед ответным поединком с ПСЖ "Реалу" предстоит сыграть еще два матча: после выезда в Барселону их ожидает домашняя встреча с "Хетафе". В общем, о полном преображении команды говорить пока рано, но мадридцы на данном отрезке сезона все чаще напоминают себя образца последних лет. Есть определенные проблемы с составом у "сливочных": в поединке с Эспаньолом не сыграют травмированные Кроос, Модрич и Марсело.
Интересные факты противостояния "Эспаньола" и "Реала":
Победная серия мадридцев во всех турнирах составляет 5 матчей.
"Эспаньол" не может выиграть 6 игр Примеры к ряду.
"Реал" выиграл 11 последних матчей против "Эспаньола" во всех турнирах.
Вот уже почти 3 года "попугаи" не могут поразить ворота "сливочных".
Ориентировочные составы на игру:
Эспаньол: Лопес, Виктор Санчес, Дуарте, Эрмосо, Лопес, Мартин, Карлос Санчес, Гранеро, Баптистао, Дардер, Пьятти, Морено.
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Тео, Каземиро, Ковачич, Иско, Асенсио, Бензема, Роналду.
Прогноз на матч "Эспаньол" – "Реал":
Достаточно высокий коэффициент дают букмекеры на победу "Реала", хотя команда Зидана находится в отличной форме. Статистика "сливочных" в матчах с "Эспаньолом" выглядит просто великолепно, и "попугаям" придется очень постараться, чтобы не ударить в грязь лицом очередной раз.
Победа "Эспаньола" оценивается коэффициентом 6,95, ничья – 4,94, виктория "Реала" – 1,50.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|65
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|58
|3
|Реал Мадрид
|25
|51
|4
|Валенсия
|25
|49
|5
|Вильярреал
|25
|41
|6
|Севилья
|25
|39
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Сельта Виго
|25
|35
|9
|Эйбар
|25
|35
|10
|Жирона
|25
|34
|11
|Хетафе
|25
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|25
|31
|13
|Леганес
|25
|30
|14
|Реал Сосьедад
|25
|29
|15
|Эспаньол
|25
|28
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|25
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|25
|18
|20
|Малага
|25
|13