На Пьянича появился еще один претендент из АПЛ

Теги челсимиралем пьяничэден азарювентус

На Пьянича появился еще один претендент из АПЛНа полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича появился еще один претендент из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, интерес к 28-летнему хавбеку "старой синьоры" проявил лондонский "Челси". "Аристократы" рассматривают вариант с подписанием боснийца, в случае продажи своего вингера Эдена Азара, который уже заявил о желании сменить клубную прописку.

Напомним, Жоржиньо прокомментировал свой переход в "Челси". | soccernews.ru

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