На Пьянича появился еще один претендент из АПЛ

На полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича появился еще один претендент из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, интерес к 28-летнему хавбеку "старой синьоры" проявил лондонский "Челси". "Аристократы" рассматривают вариант с подписанием боснийца, в случае продажи своего вингера Эдена Азара, который уже заявил о желании сменить клубную прописку.

Напомним, Жоржиньо прокомментировал свой переход в "Челси". | soccernews.ru