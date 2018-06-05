На Пьянича появился новый претендент

Теги манчестер ситимиралем пьяничювентус

На Пьянича появился новый претендентНа полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича появился новый претендент, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, побороться за 28-летнего хавбека "старой синьоры" будет готов "Манчестер Сити".

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус". 

Напомним, "Барселона" готова сделать предложение по Пьяничу. | soccernews.ru

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