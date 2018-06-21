На Пьянича появился новый претендент

Теги миралем пьяничювентусчелсисеск фабрегас

На Пьянича появился новый претендентНа полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича появился новый претендент, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, побороться за 28-летнего хавбека "старой синьоры" готов лондонский "Челси". "Аристократы" рассматривают боснийца в качестве потенциальной замены своему игроку середины поля Сеску Фабрегасу.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус". Интерес к нему также проявляют каталонская "Барселона" и мадридский "Реал".

Напомним, Сарри определился с первым трансфером в "Челси". | soccernews.ru

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