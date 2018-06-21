На Пьянича появился новый претендент

На полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича появился новый претендент, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, побороться за 28-летнего хавбека "старой синьоры" готов лондонский "Челси". "Аристократы" рассматривают боснийца в качестве потенциальной замены своему игроку середины поля Сеску Фабрегасу.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус". Интерес к нему также проявляют каталонская "Барселона" и мадридский "Реал".

Напомним, Сарри определился с первым трансфером в "Челси". | soccernews.ru