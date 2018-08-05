На Рабьо появился новый претендент

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На Рабьо появился новый претендентНа полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо появился новый претендент, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, на 23-летнего хавбека парижан нацелился "Милан". Уже в ближайшее время во Францию для ведения переговоров по игроку с местным грандом прибудет новоиспеченный спортивный директор "россонери" Леонардо.

В прошлом сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ.

Напомним, Сусо прокомментировал уход Бонуччи в "Ювентус". | soccernews.ru

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