На Рабьо претендует еще один европейский топ-клуб

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На Рабьо претендует еще один европейский топ-клуб

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Todomercadoweb, в услугах футболиста заинтересован "Ювентус". Отмечается, что ПСЖ готов расстаться с игроком, т.к. клуб намерен сократить бюджет зарплат.

В текущем сезоне Рабьо провел 41 матч, отметился 5 голами и 7 ассистами.

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