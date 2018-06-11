На радаре "Манчестер Юнайтед" находятся восемь защитников

Теги манчестер юнайтедтоби алдервейрелд

На радаре "Манчестер Юнайтед" находятся восемь защитников

"Манчестер Юнайтед" намерен укрепить центр обороны.

Как сообщает Manchester Evening News, в сферу интересов клуба входят: Тоби Алдервейрелд, Джером Боатенг, Калиду Кулибали, Рафаэль Варан, Милан Шкриньяр, Алессио Романьоли, Хосе Мария Хименес и Чаглар Сёюнджю.

Отмечается, что приоритетным вариантом "МЮ" является Алдервейрелд.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию одной из главных трансферных целей "Реала". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов