На радары "Ливерпуля" попали еще два голкипера

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На радары "Ливерпуля" попали еще два голкипера

"Ливерпуль" продолжает поиски нового вратаря.

Как сообщает Bild, в сферу интересов мерсисайдцев вошли вратарь менхенгладбахской "Боруссии" Янн Зоммер и голкипер "Вердера" Иржи Павленка.

По информацию ресурса, "Ливерпуль" склоняется к покупке Зоммера, который обойдется клубу в 30 миллионов евро.

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