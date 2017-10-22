На радость конкурентам: "Зенит" и ЦСКА сильнейшего не выявили

Центральным матчем 14 тура российской Премьер Лиги стало противостояние столичного ЦСКА и питерского "Зенита". В случае победы хозяева могли вплотную подобраться к подопечным Манчини, которые уже давно закрепились на первой строчке чемпионата. Да и после обидного поражения в Лиге Чемпионов от "Базеля", армейцам просто необходимо было реабилитироваться перед своими болельщиками. "Зенит" в еврокубках идёт без потерь, а вот во внутреннем первенстве питерцы все ближе подпускают своих конкурентов, так что укрепление позиций было для них первоочередной задачей.

ЦСКА начал матч с позиции силы и уже по истечении первой пятиминутки создал голевой момент: Кучаев с левого фланга прострелил в центр штрафной питерцев, удар Витиньо пришелся в защитника, а затем последовал выстрел Фернандеса, после которого Мевля и Лунев не позволили мячу пересечь линию ворот. Через несколько минут Березуцкий, после подачи с угла поля, с нескольких метров головой переводил мяч в створ, но Лунев великолепным сейвом спас свою команду. "Зенит" же смотрелся как-то неуверенно, казалось, что в первую очередь питерцы думали о том, чтобы не пропустить.

Лишь на исходе получаса подопечные Манчини ответили ударом сходу Полоза, после передачи с фланга, но в том эпизоде мяч разминулся со створом. ЦСКА же проводил атаку за атакой, заставляя защитников питерцев отчаянно отбиваться от чужих выпадов. В концовке тайма в результате отличной комбинации армейцев Витиньо пяткой вывел на свидание с голкипером Фернандеса, но неожиданно вернувшийся Кокорин помешал ему нанести точный удар. А на последней минуте подловили питерцы своего соперника на контратаке, и, после прострела с левого фланга, уже Васин выносил мяч перед Полозом, который был готов забивать в пустые ворота.

На второй тайм вместо получившего повреждение в одном из эпизодов Лунева вышел запасной вратарь Юрий Лодыгин. "Зенит" после перерыва заиграл поактивнее, и вскоре нанес первый удар в створ ворот ЦСКА: Паредес отличным пасов вывел Ригони на свидание с голкипером к левому краю вратарской, тут же пробил Эмилиано с острого угла – Акинфеев на месте. Ответили армейцы дальним ударом Головина – очень неточно. Затем Александр Кокорин, после навеса Кришито, пробивал головой по воротам Акинфеева, но мяч немного разминулся со створом.

Игра во втором тайме была рваной, темп сбивался то заменами, то стычками футболистов, а до опасных моментов дело не доходило. Но за 20 минут до конца матча Кокорин вышел на ударную позицию перед штрафной армейцев и выстрелил в правый от себя угол – мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот. Через несколько минут в результате армейской атаки Кучаев не смог переиграть Лодыгина в ближнем бою - голкипер первым был на мяче.

На 83-й минуте ошибка Васина чуть не привела к пропущенному голу: Дзюба выполнил скидку в чужую штрафную, а защитник ЦСКА не смог отбросить мяч своему голкиперу, сфера оказалось у Кокорина, который с нескольких метров не смог переиграть Акинфеева. В концовке "Зенит" спокойно оборонялся, ничего не позволив армейцам вблизи своих владений, и, как итог, матч завершился вполне справедливой ничьей.

ЦСКА – "Зенит" – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий Алексей, Щенников, Березуцкий Василий, Васин, Головин, Кучаев, Натхо (Гордюшенко, 71), Вернблум, Фернандес, Витиньо (Жамалетдинов, 89).

"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Мевля, Кришито, Маммана, Иванович, Кузяев, Ерохин, Паредес, Ригони (Краневиттер, 71), Полоз (Дзюба, 58), Кокорин.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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