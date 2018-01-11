На Рафинью Алькантару появился претендент из АПЛ

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На Рафинью Алькантару появился претендент из АПЛ

Лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "канониры" рассчитывают арендовать 24-летнего футболиста до конца текущего сезона. В бразильце тренерский штаб команды видит замену для Франсиса Коклена, который переходит в "Валенсию".

Однако "Арсеналу" предстоит выжержать конкуренцию со стороны "Интера", "Сельты" и "Валенсии", также претендующих на Рафинью.  

Не пропустите: "Барселона" назвала "Интеру" условия перехода Рафиньи Алькантары. | http://soccernews.ru

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