На Рафинью Алькантару появился претендент из АПЛ

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На Рафинью Алькантару появился претендент из АПЛНа полузащитника каталонской "Барселоны" Рафинью Алькантару появился претендент из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям sport.es, интерес к 25-летнему хавбеку "сине-гранатовых" проявил лондонский "Тоттенхэм". По состоянию на сегодняшний день "шпоры" изучают возможность приобретения бразильца, трансфер которого оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, "Тоттенхэм" нацелился на Гримальдо. | soccernews.ru

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