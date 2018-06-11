На Рафинью Алькантару появился претендент из АПЛ

На полузащитника каталонской "Барселоны" Рафинью Алькантару появился претендент из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям sport.es, интерес к 25-летнему хавбеку "сине-гранатовых" проявил лондонский "Тоттенхэм". По состоянию на сегодняшний день "шпоры" изучают возможность приобретения бразильца, трансфер которого оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, "Тоттенхэм" нацелился на Гримальдо. | soccernews.ru