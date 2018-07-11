На Рафинью появился еще один претендент из Италии

На полузащитника каталонской "Барселоны" Рафинью Алькантару появился еще один претендент из Италии, информирует Il Messaggero.

Так, по сведениям источника, свои притязания на 25-летнего хавбека "сине-гранатовых" обозначил римский "Лацио". При этом не исключается вариант, при котором бразилец будет включен в возможную сделку по игроку средней линии "орлов" Сергею Милинковичу-Савичу, к котором проявляет интерес каталонский гранд.

Напомним, "Лацио" снизил цену на Милинковича-Савича. | soccernews.ru