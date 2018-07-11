На Рафинью появился еще один претендент из Италии

Теги сергей милинкович-савичбарселонарафинья алькантаралацио

На Рафинью появился еще один претендент из ИталииНа полузащитника каталонской "Барселоны" Рафинью Алькантару появился еще один претендент из Италии, информирует Il Messaggero.

Так, по сведениям источника, свои притязания на 25-летнего хавбека "сине-гранатовых" обозначил римский "Лацио". При этом не исключается вариант, при котором бразилец будет включен в возможную сделку по игроку средней линии "орлов" Сергею Милинковичу-Савичу, к котором проявляет интерес каталонский гранд.

Напомним, "Лацио" снизил цену на Милинковича-Савича. | soccernews.ru

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