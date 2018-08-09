На Ракитича появились два неожиданных претендента

На полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича появились два неожиданных претендента, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, свои притязания на 30-летнего хавбека обозначили ПСЖ и "Монако". И парижане, учитывая их экономический потенциал, и монегаски, которые ранее пополнили свою бюджет после продажи Килиана Мбаппе и Тома Лемара, вполне способны выплатить за хорвата 125 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока.

Сам Ракитич и его клуб не заинтересованы в прекращении сотрудничества.

Напомним, "Барселона" планирует договориться по трансферу еще одного хавбека. | soccernews.ru