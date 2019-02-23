На Ракитича появились ещё два претендента

Теги барселонаиван ракитичманчестер юнайтедпсжинтер милан

На Ракитича появились ещё два претендента

На ведущего полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича появились ещё два претендента, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, помимо "Интера" и "Баварии" борьбу за 30-летнего хорвата ведут "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Напомним, что "блауграна" требует за опытного хавбека не менее 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2021 года.

Не пропустите: Топ-клуб АПЛ интересуется Луисом Суаресом. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" определил ещё одного кандидата на замену Сарри

"Челси" определил ещё одного кандидата на замену Сарри

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Эвертон Эвертон 27 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов