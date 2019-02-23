На Ракитича появились ещё два претендента

На ведущего полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича появились ещё два претендента, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, помимо "Интера" и "Баварии" борьбу за 30-летнего хорвата ведут "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Напомним, что "блауграна" требует за опытного хавбека не менее 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2021 года.

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