На Ракитича появился третий претендент

На полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича появился третий претендент, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, заинтересованность в подписании 30-летнего хавбека "сине-гранатовых" проявила мюнхенская "Бавария" с подачи своего главного тренера Нико Ковача. Немецкий гранд готов соблазнить хорвата на переезд на "Альянц Арену" выгодным в личном плане предложением.

Напомним, также Ракитичем интересуются "Монако" и ПСЖ. | soccernews.ru