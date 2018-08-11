На Ракитича появился третий претендент

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На Ракитича появился третий претендентНа полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича появился третий претендент, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, заинтересованность в подписании 30-летнего хавбека "сине-гранатовых" проявила мюнхенская "Бавария" с подачи своего главного тренера Нико Ковача. Немецкий гранд готов соблазнить хорвата на переезд на "Альянц Арену" выгодным в личном плане предложением.

Напомним, также Ракитичем интересуются "Монако" и ПСЖ. | soccernews.ru

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