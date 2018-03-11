На Ракитича претендуют два английских гранда

Теги иван ракитичбарселоналиверпульманчестер юнайтед

На Ракитича претендуют два английских грандаПолузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что в подписании 30-летнего хавбека "сине-гранатовых" заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". И "красные дьяволы" и мерсисайдцы рассматривают вопрос о приобретении хорвата уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Барселону".

Напомним, Ракитич высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону". | soccernews.ru

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